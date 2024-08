Grève au Chili : les travailleurs de la plus grande mine de cuivre du monde entament une grève

Les travailleurs d'Escondida, la plus grande mine de cuivre du monde située dans le nord du Chili, ont entamé, mardi 13 août, "en raison de l'impossibilité de parvenir à un accord avec Escondida-BHP" sur une nouvelle convention collective, a fait savoir le syndicat dans un communiqué. Il estime que "les demandes fondamentales des travailleurs", comme le respect des temps de repos, "n'ont pas été prises en compte par l'entreprise", le géant australien BHP. Le syndicat réclame également que 1% des dividendes que se versent les investisseurs étrangers de la mine soient distribués aux travailleurs.

Selon les médias locaux, BHP a proposé de verser un bonus de 28 900 dollars à chaque travailleur, mais le syndicat estime que 1% des dividendes équivaut à 36 000 dollars par travailleur. BHP a pour sa part affirmé qu'il "regrette" la décision des travailleurs malgré ses "efforts répétés pendant tout le processus pour présenter des propositions contenant des améliorations substantielles de l'actuelle convention collective, qui est déjà un des meilleures de l'industrie". Située dans le désert d'Atacama, la mine d'Escondida est contrôlée par l'australien BHP à 57,5%. Elle a produit en 2023 1,1 million de tonnes de cuivre, soit 5,4% de la production mondiale et 21% de celle du Chili.

Nouvelle grève longue en perspective ?

En 2017, les travailleurs d'Escondida avaient observé une grève de 44 jours, la plus longue de l'histoire minière chilienne. Le mouvement avait provoqué 740 millions de dollars de pertes et entraîné une contraction de 1,3% du produit intérieur brut (PIB) du Chili cette année-là. Actuellement, le syndicat affirme compter sur "un fonds logistique plusieurs fois supérieur à celui de la grève de 2017", qui permettra de financer les besoins de base des travailleurs et de leurs familles "pendant une période très longue". Les travailleurs d'Escondida perçoivent un salaire nettement supérieur à la moyenne nationale au Chili, mais en ligne avec ceux pratiqués par la puissante industrie chilienne du cuivre, la première du monde, qui génère entre 10 et 15% du PIB national.