Français kidnappé au Mexique : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "enlèvement et séquestration"

Les autorités françaises sont "mobilisées pour que notre compatriote soit retrouvé le plus rapidement possible, en relation étroite avec les autorités locales", a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le parquet de Paris a annoncé, lundi 25 novembre, avoir ouvert une enquête pour "enlèvement et séquestration", après le rapt d'un Français dans le centre du Mexique. Ce ressortissant a été enlevé avec un acteur mexicain dans un parc national situé au pied du volcan Nevado de Toluca, dans l'Etat de Mexico, indiquent l'ambassade de France et des médias locaux. Il a été identifié comme Frédéric Michel.

Les deux hommes faisaient une excursion à bord de véhicules tout-terrain lorsqu'ils ont été interceptés par des malfaiteurs en armes, selon les quotidiens Reforma et El Universal. Ils ont été emmenés de force à bord de leurs propres véhicules. Les autorités ont mis en place un dispositif pour quadriller la zone, qui fait partie de la municipalité de Zinacantepec, à l'ouest de Mexico, et tenter de retrouver ces deux personnes.

L'ouverture d'une enquête en France est liée au fait que le parquet de Paris est compétent dès qu'un Français est victime d'un acte criminel à l'étranger. Les autorités françaises sont "mobilisées pour que notre compatriote soit retrouvé le plus rapidement possible, en relation étroite avec les autorités locales", a par ailleurs déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant vouloir garder "la plus grande discrétion" sur ce dossier pour des raisons "d'efficacité et de sûreté".