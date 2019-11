Un Français enlevé au Mexique dans un parc national

"Nous confirmons les faits. Nous sommes en contact permanent avec les autorités mexicaines qui sont mobilisées pour retrouver notre concitoyen", a déclaré l'ambassade de France au Mexique.

Un Français et un Mexicain ont été enlevés, dimanche 24 novembre, alors qu'ils se trouvaient dans un parc national du centre du Mexique, ont annoncé l'ambassade de France et des médias locaux. Le Français a été identifié comme s'appelant Frédéric Michel, a indiqué l'ambassade à l'AFP. Le ressortissant mexicain est un acteur, Alejandro Sandi, indiquent les sites internet de journaux et un communiqué de l'ambassade.

"Nous confirmons les faits. Nous sommes en contact permanent avec les autorités mexicaines qui sont mobilisées pour retrouver notre concitoyen", a déclaré la représentation diplomatique française à propos de cet enlèvement survenu dans le parc national situé au pied du volcan Nevado de Toluca, dans l'Etat de Mexico, limitrophe de la capitale du pays.

Enlevés lors d'une excursion dans le parc national

Les deux hommes faisaient, dimanche matin, une excursion dans le parc national à bord de véhicules tout-terrain lorsqu'ils ont été interceptés par des hommes armés, rapportent les quotidiens Reforma et El Universal. Les deux hommes ont été emmenés de force à bord de leurs propres véhicules. Les autorités mexicaines ont mis en place un dispositif pour quadriller la zone.

Entre janvier et octobre de cette année, 1 690 personnes ont été enlevées au Mexique, un chiffre en hausse de 37,7% par rapport à la même période de 2018, selon les chiffres de l'association mexicaine Alto Al Secuestro. Cela correspond à une moyenne de cinq enlèvements par jour sur la période considérée. Selon la même association, l'Etat de Mexico est le deuxième Etat mexicain en termes d'enlèvements, après l'Etat de Veracruz, dans l'est, frappé par les violences des cartels de la drogue.