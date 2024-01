Crise sécuritaire en Equateur : plus de 40 otages retenus par des détenus dans les prisons ont été libérés

Plus de quarante otages retenus par des détenus dans les prisons d'Equateur ont été libérés, a annoncé, samedi 14 janvier, l'administration pénitentiaire équatorienne (SNAI). Le SNAI n'a livré aucun détail sur les circonstances de leur libération, mais précise simplement que 133 gardiens et trois fonctionnaires restent pris otage dans les prisons du pays, selon un communiqué publié en fin d'après-midi.

Ces dernières 24 heures ont été marquées par de nouvelles violences dans les prisons, qui ont fait au moins un gardien tué, et un autre blessé, toujours d'après le SNAI. Des "affrontements armés" entre forces de sécurité et prisonniers ont eu lieu notamment à l'aube dans le pénitencier de Machala. L'armée et la police ont mené des "interventions pour rétablir l'ordre et la normalité" dans les prisons de six villes, comme à Cuenca, où les détenus sont montés sur les toits après que des coups de feu ont été entendus à l'intérieur de l'établissement.

Depuis le 7 janvier, date d'évasion de la prison de Guyaquil d'Adolfo Macias, un puissant narcotrafiquant surnommé "Fito", l'Equateur subit une vague de mutineries avec prises d'otages, des attaques contre les forces de l'ordre et d'autres actes visant à semer la terreur. Au moins 19 personnes ont été tuées, selon le dernier bilan officiel actualisé. Le président Daniel Noboa a décrété l'état d'urgence et ordonné à l'armée de neutraliser ces bandes criminelles, désormais considérées comme "terroristes".