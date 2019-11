Bolivie : acculé et accusé de fraude, le chef de l'Etat Evo Morales annonce la convocation d'une nouvelle élection présidentielle

Nouvelle étape dans la crise bolivienne. Le chef de l'Etat Evo Morales a promis dimanche 10 novembre de convoquer une nouvelle élection présidentielle, après la publication d'un rapport de l'Organisation des États américains (OEA) réclamant l'annulation du scrutin contesté du 20 octobre pour cause d'irrégularités. Le président, qui a été proclamé vainqueur, a par ailleurs annoncé le remplacement des membres de la commission électorale, conformément aux recommandations de l'OEA.

Ce rapport a été rédigé sur la base d'un audit de l'élection, qui n'a pas permis d'en vérifier le résultat. "Les manipulations du système informatique sont d'une telle ampleur qu'elles doivent faire l'objet d'une enquête approfondie de la part de l'État bolivien qui doit aller au fond des choses et déterminer la responsabilité de cette grave affaire", disent ses auteurs. L'OEA juge statistiquement peu probable qu'Evo Morales ait obtenu la marge de 10% nécessaire pour être élu et invitait la Bolivie à se doter de nouvelles autorités électorales avant la tenue d'une nouvelle élection.

Breaking: NEW elections to be held under new TSE authorities says President Evo Morales.



The President announces that Bolivia's Congress will initiate a process by which the new members of the electoral body will be chosen. @teleSURenglish pic.twitter.com/2uNWVuuG5e