Chili : le président annonce une prime exceptionnelle versée à 1,3 million de familles

Plus de 1,3 million de familles toucheront l'équivalent de 112 euros pour atténuer les effets de la crise sociale qui secoue le pays depuis plus de six semaines.

Le président de la République du Chili, Sebastian Piñera, prononce un discours à Santiago (Chili), le 27 novembre 2019. (JOHAN ORDONEZ / AFP)