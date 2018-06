Brésil : un nouveau né déterré vivant après avoir passé sept heures sous terre

Un petit miraculé. Un nouveau-né d'une tribu indienne du Brésil a survécu après avoir été enterré sept heures durant par sa famille, ont annoncé les autorités locales après le sauvetage, jeudi 7 juin.

Une infirmière a alerté la police après avoir vu que ce bébé de sexe féminin avait été enterré peu après sa naissance, dans le parc national du Xingu, où vivent de nombreuses tribus autochtones, dans l'Etat du Mato Grosso. Les autorités ont rendu publique une vidéo montrant des policiers creusant dans le sable pendant la nuit pour déterrer le nouveau-né, dont le cordon ombilical était encore attaché au petit corps.

This is the moment a new born baby, buried alive for eight hours, was miraculously dug out from a shallow grave by police in Brazil. Relatives laid the baby girl to rest believing she had died at birth. pic.twitter.com/MU1j3U80Dc