Argentine : Javier Milei maintient son discours de fermeté devant le Parlement

En Argentine, le président Javier Milei s’est exprimé, dans la soirée du vendredi 1er mars, devant le Parlement. Il a défendu son plan de réduction drastique des dépenses publiques.

Devant le Parlement à Buenos Aires (Argentine), le président, Javier Milei a opté pour un discours offensif. "Nous sommes venus mettre notre énergie au service de la construction d’un nouveau pays, mais je tiens à dire à tous ceux qui sont ici et à ceux qui nous regardent que si vous cherchez le conflit, vous l’aurez", a-t-il déclaré. Une menace aux parlementaires, qui avaient retoqué il y a un mois les ambitieuses réformes du président argentin.

L’inflation à plus de 200 %

Javier Milei a tout de même tendu la main à l’ensemble de la classe politique, dans le but de signer un nouveau contrat social. Il prévoit notamment l’équilibre budgétaire, la réduction des dépenses publiques, la baisse des impôts et la réforme du travail et des retraites. Il a également demandé aux Argentins patience et confiance, après la mise en place des premières mesures d’austérité budgétaire. Un message difficile à recevoir pour des manifestants, alors que l’inflation est à plus de 200 % et que la pauvreté s’envole. Des rassemblements ont eu lieu devant le Parlement.