Présidentielle au Brésil : la victoire de Lula "est un très bon signal" pour la planète, selon une économiste de l'environnement

Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, a remporté le second tour de l’élection présidentielle au Brésil, avec 50,9% des voix face au président sortant, Jair Bolsonaro. "C’est un très bon signal" pour la planète, déclare Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, lundi 31 octobre sur franceinfo.

Pour Catherine Aubertin, c'est une bonne nouvelle pour l'Amazonie et la planète, car "le projet de Lula, c'est tout d'abord de rétablir le dialogue et la participation des sociétés à l'élaboration des politiques". D'après l'économiste à l'environnement et directrice à l'Institut de recherches pour le développement (IRD), le président sortant Jair Bolsonaro a fait tout le contraire pendant son mandat à la tête du Brésil. "Il a vraiment fermé tous les espaces de gouvernance que le gouvernement de Lula avait ouvert, c'est-à-dire tous les conseils concertation avec la société civile, le Conseil national de l'environnement. Ça touche directement aussi le Fonds amazonien : le comité de gestion du Fonds est paralysé par le scénario depuis quatre ans. Ce blocage du président Bolsonaro a privé les défenseurs de l'Amazonie d'un milliard de dollars", rappelle Catherine Aubertin.

Lors de son mandat, "Bolsonaro a coupé les vivres à tous les organes d'État de l'environnement. Que ce soit la police de l'environnement qui ne pouvait plus mettre d'amende, l'ICMBio (Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité) qui gérait les unités de conservation, n'avait plus son mot à dire." Lula de son coté a déjà envoyé un signal important. "Il s'est engagé à créer un ministère des peuples autochtones".

Vers la fin de la déforestation de l'Amazonie ?

Celle qui travaille au Muséum national d'Histoire naturelle espère que Lula va aussi "remettre sur pied le Plan de prévention de contrôle de la déforestation de l'Amazonie, qu'il avait mis en place en 2004". Il se traduisait par un plan coordonné par des ministères, des partenariats entre les États fédérés, la société civile. "Ces instances de dialogue vont pouvoir agir de nouveau."

Mais rien n'est encore gagné, prévient Catherine Aubertin. L'économiste rappelle que le Brésil est une fédération de sept États. "Parmi les États amazoniens, il n'y a que l'État du Pará et le Maranhão qui ont des gouverneurs qui soutiennent Lula".

Surtout que la priorité de Lula n'est pas l'écologie. C'est "le combat contre la faim", indique la directrice de recherches à l’IRD. "Ensuite rétablir le dialogue avec la société, après l'international et l'environnement."

De plus, l'Amazonie, qui est un symbole environnemental très important à l'international, l'est moins au Brésil d'après Catherine Aubertin : "C'est une région éloignée. C'est 10% du PIB. Moins de 10% de la population".