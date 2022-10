DIRECT. Présidentielle au Brésil : Vladimir Poutine félicite Lula pour sa victoire et souhaite une "coopération constructive"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BRESIL

: Douze ans après avoir quitté le pouvoir, et après un long passage par la case prison, Lula est de retour. L'ancien métallo de 77 ans a été acclamé par une impressionnante marée rouge de milliers de partisans massés sur l'Avenida Paulista de Sao Paulo. Mon reportage.







(VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)







: Au tour du chef de la diplomatie de l'Union européenne de féliciter Lula pour sa victoire. Josep Borrell se dit "impatient de travailler" avec lui.

: A l'instant, Vladimir Poutine félicite Lula. "Les résultats de l'élection ont confirmé votre grande autorité politique. J'espère qu'en fournissant des efforts conjoints, nous ferons en sorte de poursuivre le développement d'une coopération russo-brésilienne constructive dans tous les domaines", a déclaré le président russe dans un télégramme.

: Lula. Alegría!

: Viva Lula.

: ¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo.Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. https://t.co/ozfyBVpk4f

: Plus proches encore, les voisins du Brésil applaudissent des deux mains. "Vive Lula", se réjouit plus simplement le président colombien Gustavo Petro. "Lula. Joie", a de son côté écrit Gabriel Boric, son homologue chilien. Ton encore plus joyeux du côté du président argentin Alberto Fernández, qui évoque "un nouveau temps pour l'histoire de l'Amérique latine".

: Les Brésiliens ont tranché. J’ai hâte de travailler avec @LulaOficial à renforcer le partenariat entre nos pays, à obtenir des résultats pour les Canadiens et les Brésiliens et à faire avancer nos priorités communes – comme la protection de l’environnement. Félicitations, Lula!

: I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.

: Le succès ric-rac de Lula a été rapidement salué par les chefs d'Etat du monde entier. Le président américain Joe Biden salue des "élections libres, équitables et crédibles", le Premier ministre canadien Justin Trudeau se félicite de pouvoir "faire avancer nos priorités communes, comme la protection de l’environnement".

: A première vue, la réponse est plutôt non, @Aveyron45. La nuit ne fait que commencer au Brésil, donc on y verra plus clair en milieu de journée.

: Bonjour Raphaël. Y a-t-il eu des incidents avec ses partisans comme redouté ?

: Pour les passionnés de chiffres et de politique brésilienne, vous trouverez plein de détails du vote sur le site du ministère de la Justice. En tout cas, on parle bien de résultats officiels ce matin. 50,90% des voix pour Lula, 49,10% pour Bolsonaro. Il s'agit de l'écart le plus serré entre deux finalistes à la présidentielle depuis le retour à la démocratie (il y a 2 millions de voix entre les deux).









: Pour le moment, aucune réaction de la part de Jair Bolsonaro, @Matinale. Le candidat perdant a passé la soirée avec ses partisans dans la capitale Brasilia.

: Bonjour Raphaël! On entre tout de suite dans le vif du sujet! Bolsonaro a t-il reconnu sa défaite? Bon courage pour la matinée et merci pour votre travail!

: Lula : "ce n'est pas ma victoire, la victoire du PT, c'est une victoire de tous les hommes et les femmes qui aiment la démocratie" #Brésil

: Lula : "C'est comme une résurrection, je pensais que ma vie politique était terminée mais grâce à Dieu je suis ici." #Brésil



: Lula est avenue Paulista #Brésil





: La foule acclame des voitures qui semblent amener Lula sur l'avenue Paulista pour son discours #Brésil

: Avenue Paulista, à Rio de Janeiro, les sympathisants de Lula continuent de célébrer la victoire de leur candidat. Notre journaliste Valentine Pasquesoone est sur place. Elle nous raconte l'ambiance, notamment quand le vainqueur a fait son apparition.

: 6 heures à Paris, 2 heures à Rio, voici un premier point sur l'actualité du jour :



"Le Brésil est de retour !" Ce sont les premiers mots de Lula, qui fait son retour au pouvoir après sa victoire d'une courte tête (50,90% des voix, selon des résultats définitifs) sur le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron l'a félicité dans la nuit et salue "une nouvelle page de l'histoire du Brésil".



#BASSINES "Plus d'un millier de gendarmes" vont rester mobilisés à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), annonce Gérald Darmanin, "afin qu'aucune ZAD ne se construise" sur le site qui doit accueilllir des bassines agricoles.



#INDE Au moins 75 personnes sont mortes après l'effondrement d'un pont suspendu dans l'ouest du pays, selon le dernier bilan officiel.



#FOOT Lyon a retrouvé du mordant contre Lille hier soir (1-0) en clôture de la 13e journée de Ligue 1. L'OL remonte à la huitième place.