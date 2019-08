Déforestation en Amazonie : la production française de soja "ne suffit pas à satisfaire les besoins"

Marie-Benoît Magrini, économiste à l’INRA de Toulouse, raconte à franceinfo pourquoi la culture du soja ne s'est pas développée en France et en Europe.

"Il faut que le consommateur soit prêt à payer un supplément de prix pour de la viande nourrie par des protéines locales", a observé mardi 27 août sur franceinfo Marie-Benoît Magrini, économiste à l’INRA de Toulouse et animatrice du réseau de recherches sur les légumineuses. Lundi, Emmanuel Macron a reconnu dans son allocution télévisée sur France 2 que la France avait une "part de complicité" dans la déforestation de l'Amazonie, notamment via la culture du soja que la France importe pour l'élevage.

franceinfo : Est-ce que la France contribue effectivement à la déforestation dans le monde et notamment au Brésil en important du soja ?



Marie-Benoît Magrini : Aujourd'hui la France importe trois millions de tonnes de tourteaux de soja. Les tourteaux c'est la partie sèche de la graine qui reste après avoir extrait l'huile. Le tourteau est très riche, très concentré en protéines et donc sert à alimenter les élevages, les animaux qui ont besoin de cette richesse en protéines pour se développer. On a beaucoup d'élevage en France et en Europe, et comme on produit très peu de soja, conséquemment on doit en importer. La France aujourd'hui, même s'il y a une petite progression, ne produit que 400 000 tonnes de soja, donc ça ne suffit pas à satisfaire les besoins.

D'où vient la dépendance de la France pour ces besoins en soja ?

C'est le résultat d'un long processus historique qui démarre après la Seconde Guerre mondiale. Avec les États-Unis, on s'est accordés pour qu'ils poursuivent le développement de leur culture de soja, et qu'ils exportent le soja vers l'Europe pour développer nos élevages. On était dans une situation de pénurie alimentaire et les importations de soja étaient le choix de la facilité à l'époque. Ce n'est que depuis le début des années 2000 que l'Europe cherche à développer ses cultures dont le soja. Mais le problème c'est qu'en l'espace de quelques décennies, on a créé un écart de compétitivité avec l'Amérique qui fait qu'aujourd'hui la culture de soja en Europe n'est pas aussi compétitive que la culture aux États-Unis ou au Brésil. Si on veut développer des cultures européennes et françaises pour nos élevages, il faut aussi que le consommateur soit prêt à payer un supplément de prix pour de la viande nourrie par des protéines locales.

Et si la France s'y met de façon intensive, est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes conséquences qu'ailleurs dans le monde ? Faudrait-il couper des arbres ?

Non, aujourd'hui en France on a quand même un assolement (ndlr : l'assolement est un procédé de culture par succession et alternance sur un même terrain, pour conserver la fertilité du sol) important. L'enjeu c'est d'arriver à diversifier ces assolements. Si on ne se met à cultiver que du soja, on va avoir des problèmes de gestion des bioagresseurs et d'autres maladies possible. En France il y a d'autres plantes très riches en protéines, comme le pois, la fève, le lupin et on peut aussi se tourner vers des légumes secs. Toutes ces plantes riches en protéines n'utilisent pas d'engrais azoté donc elles permettent aussi de réduire les gaz à effet de serre, et toute diversification des cultures permet aussi de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Il y a un double enjeu écologique d'arriver à redéployer ces cultures riches en France et en Europe, à la fois pour réduire notre dépendance aux importations de soja mais aussi pour diversifier nos assolements et avoir une agriculture plus durable.