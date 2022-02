Amazonie colombienne : les feux de forêts dégradent la qualité de l’air à Bogota

À Bogota (Colombie), les habitants sont étouffés par une qualité de l’air de plus en plus détériorée. Aussi, le mois de janvier y a été le plus chaud de la dernière décennie et l’alerte environnementale a été décrétée il y a quatre jours. "Cette alerte à la pollution m’angoisse. Je travaille quotidiennement dans la rue, je sens que mes poumons sont atteints, et que ça va de moins en moins bien", s’inquiète une habitante.

Feux de forêt

Si la hausse des températures favorise cet état de la qualité de l’air à Bogota, ce sont aussi les feux de forêt dans la partie colombienne de l’Amazonie qui jouent un rôle crucial sur celle-ci. En quelques jours, l’équivalent de la ville de Paris y a été réduite en cendres. "Notre parc national a été incendié par des criminels qui cherchent, avec cette pratique à déforester et à s’approprier la Terre", s’insurge Diego Molano, ministre colombien de La Défense. Et ces incendies sont majoritairement liés à la déforestation qui prolifère malgré les préconisations des spécialistes de l’environnement qui encouragent la préservation de cet écosystème primordial pour la survie des espèces. En 50 ans, 20% de la forêt a disparu.