VIDEO. Réchauffement climatique : entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria s\'assèchent

À la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria, d'ordinaire tumultueuses, sont presque à sec. Le débit d'eau est descendu à son plus bas niveau depuis 1995. En cause : la pire sécheresse dans la région depuis près d'un siècle. Principale attraction de la région, l'état actuel des chutes Victoria, aujourd'hui asséchées, inquiète dans le secteur du tourisme.

De plus, le débit du fleuve Zambèze, est trois fois plus faible qu'en 2018, ce qui a pour conséquences de déstabiliser les écosystèmes, d'entraîner des pénuries d'eau chez les populations locales et des coupures de courant dans cette zone où l'énergie hydraulique est très développée. Cette sécheresse ne peut pas être directement reliée aux changements climatiques mais selon les experts du GIEC, ces phénomènes sont voués à être plus fréquents et plus intenses dans certaines régions si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

