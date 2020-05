Une rébellion contre les vaccins parcourt les réseaux sociaux africains

En Afrique, sur Twitter, se propage en ce moment une campagne anti-vaccins saisissante. Elle illustre la défiance d'une partie du continent africain envers les Occidentaux.

Le message est de refuser une science qui prendrait les Africains pour des cobayes, s'enrichirait sur leur dos et, in fine, en ferait même mourir des centaines. Le mot d'ordre est à la résistance, comme cette illustration où l'on voit une femme africaine menacer d'une machette un infirmier qui s'apprête à vacciner un jeune homme.

Sur le site spécialisé Change.org, une pétition refusant les tests de vaccin en Afrique a déjà recueilli 27 000 signatures pour un objectif de 35 000.

Tout a commencé avec cette séquence d'un débat entre deux scientifiques sur le plateau de la chaîne française LCI, le 2 avril 2020. Deux chercheurs imaginent mener des tests en Afrique en utilisant le vaccin du BCG contre le Covid-19. Etude déjà en cours en France, convient-il de préciser.

Les termes employés, l'entre-soi, les références aux travaux menés contre le sida "sur des prostitués", soulèvent un tollé général en France qui enfle en Afrique.

"Ces gens font des annonces importantes, comme si nous n'avions pas voix au chapitre. C'est comme si on revenait à l'époque coloniale. Personnellement, je trouve cela raciste et condescendant", a déclaré à l'AFP l'ancienne ministre kényane de la Justice, Martha Karua.

La défiance des autorités sanitaires mondiales sur le remède malgache, le Covid-Organics, ne fait que renforcer la conviction des plus véhéments. Ils y voient un monde occidental suffisant, qui retirerait à l'Afrique toute compétence en matière de recherche médicale. Pire, il en ferait une terre d'expérimentation.

Une polémique qui s'agglomère à d'autres, notamment sur l'activité de la fondation Bill et Melinda Gates, et ses campagnes de vaccination, en particulier en Afrique. Beaucoup voient dans son prosélytisme pour la vaccination un intérêt plus commercial que philanthropique. Gagner de l'argent en vendant des vaccins. Des accusations jamais étayées, tout comme l'infox sur les micro-puces supposément injectées en même temps qu’un vaccin, un projet sur lequel travaillerait la fondation Bill Gates.

Africa got a herbal medicine for coronaVirus, Madagascar got a cure so Bill Gates must keep his vaccine in America. pic.twitter.com/dStlWrUp6U