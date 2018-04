Un humanitaire allemand enlevé au Niger

Ce ressortissant allemand travaillait pour l'ONG Help.

Un humanitaire allemand a été enlevé par des hommes armés au Niger, mercredi 11 avril, selon le préfet d'Ayorou. Cette région frontalière du Mali est en proie à des attaques jihadistes récurrentes. Cet Allemand a été enlevé "à 30 km d'Ayorou alors qu'il rentrait d'une mission dans la partie nord de la zone", a déclaré le préfet. Il travaillait pour l'ONG Help.

L'humanitaire et ses collaborateurs "se sont présentés ce matin même à la préfecture [d'Ayorou] pour informer de leur intention de faire un aller-retour". "C'est au retour que lui et son chauffeur ont été interceptés par des individus armés à bord de quatre motos. Ils les ont passés à tabac, ils ont pris [l'humanitaire] et ils ont brûlé le véhicule", a expliqué le préfet, qui dit tenir ce témoignage du chauffeur de l'Allemand enlevé.

La région est devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes jihadistes, visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés.