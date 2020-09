Tunisie : un gendarme tué dans une attaque "terroriste", trois assaillants abattus

L'attaque a eu lieu à Sousse, dans l'est du pays, dimanche matin. La ville avait déjà été le théâtre d'une attaque jihadiste meurtrière en 2015.

Un membre de la Garde nationale (gendarmerie) a été tué dans une station balnéaire de l'est de la Tunisie, dimanche 6 septembre dans la matinée, dans une attaque "terroriste", a annoncé à l'AFP le porte-parole de la Garde nationale. Trois assaillants ont ensuite été abattus, a-t-il ajouté.



"Une patrouille de deux agents de la Garde nationale a été victime d'une attaque au couteau à Sousse. L'un d'eux est tombé en martyr et l'autre, blessé, est hospitalisé", a indiqué Houcem Eddine Jebabli. Les forces de sécurité ont poursuivi les assaillants, qui ont volé la voiture de la patrouille et se sont emparés des pistolets des victimes, selon la même source. "Dans un échange de tirs, trois terroristes ont été tués", a annoncé le porte-parole, qui a précisé que la voiture de la Garde nationale et les armes avaient été récupérées par les forces de l'ordre.

Le ministère a confirmé la mort des trois assaillants dans un échange de tirs avec les forces de sécurité, sans donner plus de détails. L'attaque et la poursuite des assaillants ont eu lieu à Akouda, dans la zone touristique El Kantaoui, selon la Garde nationale.

Nouvelle attaque contre les forces de l'ordre

L'attaque replonge le pays, berceau du Printemps arabe, dans le souvenir de la série d'attentats suicide dont il a été l'objet après sa révolution de 2011. La ville de Sousse, où le gendarme a été tué dimanche, avait notamment été le théâtre d'une attaque jihadiste meurtrière en 2015.

La dernière attaque visant des forces de l'ordre remonte au 6 mars. Un policier avait été tué et cinq autres blessés, ainsi qu'un civil, dans un double attentat suicide contre des forces de l'ordre protégeant l'ambassade des Etats-Unis à Tunis.

Après la chute de la dictature en 2011, la Tunisie a été confrontée à un essor de la mouvance jihadiste, responsable de la mort de dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de nombreux civils et de 59 touristes étrangers. La situation sécuritaire s'est néanmoins nettement améliorée ces dernières années, mais des attaques contre les forces de sécurité ont encore lieu, notamment dans les massifs montagneux frontaliers de l'Algérie, et ponctuellement à Tunis.