Tunisie : les autorités promettent 800 millions d'euros pour lutter contre le coronavirus et les habitants se confinent

Les Tunisiens doivent se résigner à un confinement total mis en place le 22 mars 2020. Ils s'adaptent tant bien que mal...

Le gouvernement tunisien a annoncé le 21 mars 2020 un plan d'aide de 2,5 milliards de dinars (794 millions d'euros) destiné aux entreprises et aux particuliers pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l'épidémie de nouveau coronavirus. Mais aussi au confinement général décidé la veille au sommet de l'Etat. Au 23 mars, le pays comptait 89 cas de coronavirus (dont 14 nouveaux identifiés pour la seule journée du 23), avec trois décès recensés, aux dires des chiffres officiels. 60 cas sont dits "importés". Le nombre réel des cas confirmés pourrait être beaucoup plus important que le bilan officiel, a précisé la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Insaf Ben Alaya, cité par le site realites.com.



Le plan gouvernemental comprend un fonds de 700 millions de dinars (224 millions d'euros) pour restructurer les sociétés sinistrées ainsi qu'une ligne de garantie de 500 millions de dinars (160 millions d'euros) destinée à leur permettre d'emprunter, a annoncé le Premier ministre, Elyes Fakhfakh. Les pénalités de retard et les coupures d'eau et électricité pour impayés seront suspendues. Par ailleurs, 150 millions de dinars (48 millions d'euros) seront consacrés à aider les "catégories sociales fragiles", sous forme de prime.

Concernant le plan de financement annoncé, les autorités ont peut-être été aiguillonées par certaines critiques et certaines initiatives privées... Comme le rapportait franceinfo Afrique dès le 20 mars, relayant des informations du site tunisienumerique, le ministère de la Santé avait, apparemment, initialement budgété "une enveloppe de 12 millions de dinars" (3,8 millions d'euros) dans le cadre d'un "plan national de lutte contre le coronavirus", soit "un dinar par habitant" (0,32 euro)…



Collecte de dons

Tunisienumérique évoquait aussi un appel à "la collecte de dons" lancée par plusieurs médias pour combattre la pandémie. Par ailleurs, un téléthon national appelant à des dons a été organisé le 20 mars sur les chaînes et radios publiques ainsi que sur de nombreux médias audiovisuels privés. L'émission a permis de recueillir plus de 27 millions de dinars de promesses de dons (9 millions d'euros) en faveur des services de santé. Lesquels ne sont pas forcément au mieux de leur forme dans un pays lui-même très endetté...

Confinement et mariages annulés