Tunisie : la nouvelle Constitution proposée par le président Kais Saied a été adoptée par référendum

Le "oui" l'a emporté avec 94,6% des voix, mais à peine plus de 30% des Tunisiens ont voté lors du scrutin du 25 juillet. Les partis d'oppositions dénoncent une dérive autoritaire de Kais Saied depuis un an.

La nouvelle Constitution proposée par le président tunisien Kais Saied, qui renforce nettement les pouvoirs du chef de l'Etat, a été adoptée à 94,6% des voix, selon des résultats définitifs dévoilés par l'autorité électorale mardi 16 août. Le texte entrera en vigueur après sa promulgation par le président et sa publication au journal officiel.

La nouvelle Constitution instaure un régime hyper-présidentiel, en rupture avec les limitations imposées au pouvoir du chef de l'Etat depuis 2014 pour éviter le retour d'une dictature semblable à celle de Zine El Abidine Ben Ali, renversé en 2011 lors de la Révolution de jasmin. Avec ce texte, le président peut nommer et révoquer le chef du gouvernement et les ministres à sa guise, et il ne peut être destitué. Une deuxième chambre sera également créée au sein du Parlement pour représenter les régions tunisiennes.

Le taux de participation ne s'est cependant élevé qu'à 30,5%. Les partis d'opposition, qui avaient appelé au boycott du scrutin du 25 juillet, dénoncent l'exercice du pouvoir de plus en plus autoritaire de Kais Saied. Le président [élu en] a notamment suspendu le Parlement depuis juillet 2021, et a remplacé le Conseil supérieur de la magistrature par un organe "temporaire" tout en se donnant le pouvoir de limoger les juges. Les défenseurs des droits humains ont mis en garde contre un danger de retour de la dictature.