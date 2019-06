"Il est temps que la France paie ses erreurs" : la Tunisie demande des réparations à la France

L’instance vérité et dignité, chargée de faire la lumière sur les crimes d'État commis sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali demande à la France des excuses et des réparations.

Sihem Ben Sedrine, présidente de l’instance vérité et dignité, chargée de faire la lumière sur les crimes d'État. (FETHI BELAID / AFP)