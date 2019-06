Tunisie : deux attentats kamikazes contre les forces de l'ordre

C'est un double attentat suicide qui a lieu jeudi 27 juin à Tunis (Tunisie), faisant un mort, un policier et huit blessés. Les kamikazes ont visé les forces de sécurité sur une grande avenue de la ville, et près d'une caserne de la garde nationale. Sur des images filmées par un passant, on voit un véhicule de la police visé par la première bombe, un homme en est extrait blessé. Le périmètre est bouclé en quelques minutes.

Les forces de l'ordre visées

Cette explosion a eu lieu à midi, heure de Paris, sur l'avenue de France, près du ministère de l'Intérieur et de l'ambassade de France. "J'ai entendu un bruit, et j'ai compris que c'était un kamikaze. D'ailleurs on voit plein de parties de son corps dispersées un peu partout", raconte une passante. Une demi-heure plus tard, une deuxième explosion a eu lieu à 3 kilomètres de là, aux abords de la caserne El Gorjani. Les attaques n'ont pas été revendiquées pour le moment.