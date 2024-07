Tanzanie : la vie sauvage du cratère de Ngorongoro

Dans les profondeurs de la Tanzanie, le cratère de Ngorongoro est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Un décor de safari unique au monde qui reste très préservé.

Dans le nord de la Tanzanie, le cratère du Ngorongoro est surnommé "le paradis des animaux" par les guides locaux. Il se concentre dans un écrin d'une vingtaine de kilomètres de diamètre. Perchés sur les versants du cratère, quelques rares hôtels offrent une vue époustouflant sur ce site exceptionnel. Les hôtels construits en matériaux locaux doivent se fondre dans le paysage et les chambres permettent de dormir au-dessus du cratère. L'hôtel est implanté en territoire Massaï, où les touristes peuvent venir découvrir leur culture.

Voir des hippopotames

Les clients déboursent au moins 350 euros pour une chambre double et jusqu'à 1 200 euros pour une suite. Mais ceux qui n'en ont pas les moyens peuvent dormir à l'extérieur du cratère et y descendre pour la journée pour voir de plus près les animaux qui y vivent, notamment lors de safaris qui donnent à voir des paysages et des espèces spectaculaires, comme des hippopotames.