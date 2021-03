Qui est Samia Suluhu Hassan, la première femme amenée à diriger la Tanzanie ?

La mort du président John Magufuli, cinq mois à peine après son élection, change la donne en Tanzanie. Selon la Constitution, c’est sa vice-présidente qui le remplace. Samia Suluhu Hassan devrait diriger le pays pendant les cinq prochaines années. C’est la première femme à occuper ce poste dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Lentement mais sûrement, ce pourrait être la devise de Samia Suluhu, 61 ans, première femme vice-présidente de Tanzanie. Diplômée d'un master en économie, elle est au sommet de l'Etat depuis 2015, aux côtés de John Magufuli.

C’est à Zanzibar, son archipel natal, que Samia Suluhu fait ses premières armes en politique dans les années 2000. Elle est élue députée et nommée plusieurs fois ministre (Femmes, Jeunesse, Tourisme, Commerce) dans ce territoire semi-autonome à majorité musulmane. Sa compétence lui permet de gravir les échelons et d'accéder à un poste ministériel sur le plan national avant d’être nommée colistière sur un ticket présidentiel. Elle aime rappeler à qui veut l'entendre qu’elle est avant tout une femme déterminée.

"J'ai peut-être l'air polie et je ne crie pas quand je parle, mais la chose la plus importante, c'est que tout le monde comprenne ce que je dis et que les choses soient faites comme je le dis"