Soudan : au moins 74 morts dans les combats au Darfour, selon un syndicat de médecins

La trêve n'a quasiment jamais été respectée entre l'armée et les paramilitaires.

Au moins 74 personnes ont été tuées lundi et mardi à El-Geneina, chef-lieu du Darfour-ouest au Soudan, selon un bilan provisoire établi vendredi 28 avril par le syndicat des médecins soudanais. "Nous ne pouvons pas encore établir de bilan pour les 26 et 27 avril, car tous les hôpitaux de la ville sont désormais hors service", précise le syndicat.

Les combats au Soudan se poursuivent vendredi à Khartoum et surtout dans cette région du Darfour, malgré une prolongation de la trêve conclue entre l'armée et les paramilitaires engagés dans une guerre qui a fait plus de 500 morts en près de deux semaines. Quelque 50 000 enfants "souffrant de malnutrition aiguë" sont privés d'aide alimentaire au Darfour, avertit l'ONU qui y a suspendu ses activités après la mort de cinq humanitaires.

Peu d'informations filtrent de cette région, où une guerre civile déclenchée en 2003 entre le régime d'Omar el-Béchir, déchu en 2019, et des insurgés issus de minorités ethniques a fait environ 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU.