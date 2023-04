DIRECT. Affrontements au Soudan : plus de 1 000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués

Ce qu'il faut savoir

Les combats meurtriers qui font rage depuis plus d'une semaine au Soudan ont contraint la communauté internationale à évacuer ses ressortissants, depuis samedi 22 avril. Plus de 1 000 ressortissants de l'UE ont été évacués, a assuré, lundi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "C'est une opération complexe mais elle a été couronnée de succès", a déclaré ce dernier en marge d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg. Suivez notre direct.

Les Etats-Unis en font de même. L'Egypte a quant à elle annoncé l'évacuation "par voie terrestre de 436 ressortissants". Les Etats-Unis ont aussi annoncé l'évacuation de leurs diplomates, avec leurs familles, quand la Turquie et d'autres pays ont indiqué qu'ils allaient tenter d'évacuer leurs ressortissants.

Un conflit entre deux chefs militaires. L'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant du Soudan depuis le putsch de 2021, affronte les paramilitaires de son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide (FSR).

Plus de 400 morts. Les violences, principalement dans la capitale et au Darfour, dans l'ouest, ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3 700 blessés. Elles ont aussi déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres Etats du Soudan, ou vers le Tchad et l'Egypte.