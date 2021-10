Coup d'Etat au Soudan : l'administration en résistance

Sporadiquement, Khartoum est le théâtre de manifestations de la population, que l’armée s’empresse de disperser, souvent dans le sang. Le bilan provisoire s’élève désormais à huit morts et 170 blessés.

Mais la résistance s’opère également au sein des organes de l’Etat qui ne sont pas encore totalement victimes de purges. En première ligne, le ministère de la Culture et de la Communication a mené la résistance dès le premier jour, donnant des informations sur l’évolution de la situation via sa page Facebook. Il n’a pas hésité à utiliser le slogan "pas de retour en arrière possible", le mot d’ordre des partisans du transfert du pouvoir aux civils. Des informations relayées par les grands organes de presse occidentaux (comme l’AFP), ce qui contribue à entretenir l’impression d’un coup d’Etat loin de tout maitriser.

De la même manière, les membres, encore en liberté, du cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok, réclament le retour des autorités "légitimes", alors que leur "patron" a été placé en résidence surveillée.

Pourtant la télévision nationale est toujours muette, tout comme l’agence de presse nationale Suna. Selon l’AFP ses journalistes ont été remerciés manu militari mercredi 27 octobre. Le directeur de la télévision, Ahmed Loqman, défenseur de longue date d'un pouvoir civil, a été limogé.

La résistance émane également du gouvernorat de Khartoum. Si le gouverneur, résolument pro civils, a été arrêté pendant le putsch, les directeurs généraux ont appelé à soutenir "la désobéissance civile". Le gouvernorat a condamné le coup d’Etat et refusé "tout retour en arrière", c’est-à-dire à la confiscation du pouvoir par les militaires comme sous le régime d’Omar el-Béchir.

