Somalie : les Etats-unis rétablissent leur ambassade à Mogadiscio

Les Etats-Unis ont annoncé le 2 octobre 2019 la réouverture d'une ambassade dans la capitale somalienne Mogadiscio, 28 ans après l'avoir fermée, illustrant l'engagement accru des Etats-Unis dans ce pays de la Corne de l'Afrique.

Washington avait fermé son ambassade le 5 janvier 1991, lors du renversement de l'autocrate Siad Barré. Le pays avait alors plongé dans la guerre civile.

L'ambassade a elle-même relayé l'information en publiant un communiqué sur son compte Twitter.

STATEMENT: The United States is proud to announce the reestablishment of the United States Embassy in #Mogadishu @US2SOMALIA. https://t.co/n7ohmPVXpS #Somalia pic.twitter.com/QEdgk9syAL