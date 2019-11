Somalie : la militante des droits de l'Homme Almaas Elman Ali tuée par balle à Mogadiscio

Une célèbre militante des droits de l'Homme titulaire de la double nationalité somalienne et canadienne a été tuée par balle le 20 novembre 2019 à Mogadiscio. Des responsables de sécurité suggèrent qu'Almaas Elman Ali a été atteinte par une balle perdue.

Almaas Elman Ali se déplaçait en véhicule dans l'enceinte de la zone aéroportuaire de la capitale somalienne, un site pourtant fortement sécurisé, lorsqu'elle a été mortellement atteinte. "Elle était à l'intérieur d'une voiture sur une route à l'intérieur de l'aéroport", a affirmé un responsable de la sécurité, Mohamed Omar. "Une balle perdue l'a atteinte et elle est décédée en quelques minutes", a-t-il ajouté. Almaas Elman Ali est décédée sur le trajet de l'hôpital.

Les fusillades ne sont pas rares à Mogadiscio, où les islamistes radicaux shebab mènent toujours ponctuellement des attaques meurtrières, mais la zone de l'aéroport, qui abrite aussi une importante base de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom), les bureaux des différentes agences de l'ONU ainsi que plusieurs ambassades ou représentations diplomatiques, est placée sous haute protection. "Il n'y a eu aucune fusillade dans l'aéroport ou les zones proches avant cet incident", a souligné Mohamed Omar. Une enquête a été ouverte.

Almaas Elman Ali devait assister à une réunion du Elman Peace Center, fondé en 1990 par son père, Elman Ali Ahmed, un homme d'affaires et militant de la société civile, lui-même assassiné en 1996.

Almaas Elman attended a meeting on improving rural livelihoods before her killing. She returned from Canada to help Somalia. She is daughter of late peace activist Elman Ali Ahmed who was murdered in 1996, the man who coined "Drop the Gun, Pick up the Pen.