Somalie : des tirs de drones américains continuent à tuer des civils, selon Amnesty

Le nombre des victimes civiles attribuables aux frappes aériennes secrètes de l’armée américaine menées contre les milices islamistes shebabs continue d’augmenter en Somalie. C'est ce qu'affirme Amnesty International (AI) dans un communiqué publié le 1er avril 2020. L’ONG des droits de l’Homme fait ainsi état de "deux frappes aériennes meurtrières menées cette année". Le commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) a expliqué que l’évaluation des affirmations de l’ONG était en cours et qu’il déployait des efforts importants pour éviter des pertes civiles, rapporte Reuters. Entre le 1er et le 19 mars, les Américains ont mené "31 raids aériens en Somalie", selon l’ONG AirWars, basée à Londres.

AFRICOM came back to us with the dates and locations of recent Somalia strikes which weren't press released at the time: 'No terrorist deaths or injuries.'

Feb 1 -IVO Jilib

Feb 3 -IVO Jilib

Feb 21 -IVO Saakow

In total we've seen 31 declared US strikes in Somalia so far in 2020. pic.twitter.com/ToFLEl6f30