Tech : Samir Abdelkrim, arpenteur de l’entreprenariat africain

Il s'intéresse à l'univers de la Tech africaine et à ses acteurs : Samir Abdelkrim a vu le Printemps arabe en 2011, mais aussi "le tournant et la révolution entrepreneuriale qui jailli". "C'est à ce moment-là que les investisseurs se sont intéressés aux entreprises africaines" et ont levé des millions d'euros. Au Nigeria, des entrepreneurs se sont réuni pour résoudre des problèmes de corruption et de gouvernance et ont changé la donne en créant des incubateurs qui ont eu des impacts sur la politique publique.



Vers une tech militante et utile

Les jeunes, grâce au numérique, arrivent à avoir voix au chapitre. "Ils se sont emparés du numérique pour développer leurs solutions, et en faire profiter leur communauté". Une approche patriotique, selon Samir Abdelkrim. Un exemple : une application camerounaise destinée aux mamans enceintes qui cherchent des conseils. Entre l'Europe et l'Afrique, il préconise un "combat partagé" pour ériger un modèle alternatif face aux GAFA.