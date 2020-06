Secours aux migrants : les ONG reprennent la mer en Méditerranée

Depuis le 20 mars, l'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée, rongeait son frein dans le port de Marseille. Cloué à quai par l'épidémie de coronavirus qui a rebattu les cartes du secours en Méditerranée. Car en raison de la pandémie, il était interdit de débarquer qui que ce soit dans un port italien ou maltais. Sauf à patienter en quarantaine au large.

Deux autres ONG, une allemande et une italienne, sont déjà à pied d'œuvre. Le Sea Watch 3 et le Mare Jonio étaient eux aussi bloqués à quai. Ils naviguent désormais au large des côtes libyennes. "Une présence nécessaire et urgente", clament les trois organisations. A bord du Sea Watch 3, les opérations de sauvetage ont déjà commencé. Deux bateaux en détresse ont été secourus le 17 juin et 165 migrants ont été accueillis à bord.

UPDATE: After attending to a second boat in distress last night, the #SeaWatch3 is now hosting a total of 165 survivors. Everyone was brought safely on board. The search for another boat, in close collaboration with our airborne operation #Moonbird, is still ongoing. pic.twitter.com/1i4pQmaPD7