Nigeria : un programme électoral en émojis pour plaire aux jeunes

La présidentielle du 23 février 2019 oppose deux principaux candidats, le sortant Muhammadu Buhari et l’ancien vice-président Atiku Abubakar. Ce dernier a voulu innover en s’adressant à la jeunesse d’une manière inédite.

Ils sont 73 candidats au poste suprême du Nigeria, mais on ne voit qu'eux deux. L’ancien général Muhammadu Buhari, 76 ans, et l’homme d’affaires multi-millionnaire, Atiku Abubakar, 72 ans, qui se présente pour la 4e fois. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il mise beaucoup sur la jeunesse de son pays, où plus de 60% de la population a moins de 25 ans.

Demandez le programme !

Pour toucher le maximum de jeunes, "Atiku", comme l’appellent les Nigérians, est très actif sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram… Il multiplie les messages et autres posts et va chercher chaque voix, là où elle se trouve. Avec le slogan "Get Nigeria working again", inspiré de celui popularisé par Donald Trump ("Make America Great Again"), il veut "remettre le Nigeria au travail" . Et pour cela, Atiku Abubakar a un programme très dense de plus de 180 pages.

Illustration en émojis du programme d'Atiku Abubakar, candidat à la présidentielle au Nigeria (Capture d'écran)

La première des propositions listées est de dédier 25% du budget à l'éducation, car selon "Atiku", Buhari n'en a alloué que 7% en 2018.

Mais qui peut le plus, peut le moins. Alors, à quelques jours du vote, le candidat de l’opposition lance un nouveau concept avec un programme abrégé et retranscrit en émojis.

Le #AtikuPlanForYOUth (projet Atiku pour la jeunesse) résume ainsi ses plus importantes promesses politiques.

Le résumé du programme électoral d'Atiku Abubakar illustrée en émojis (Capture d'écran)

Education, économie, emploi, sport, culture… Les 40 idées phares sont illustrées en pictogrammes. Reste à voir si les électeurs nigérians vont "liker" avec un petit pouce le programme du candidat multi-millionaire. Car Atiku Abubakar est réputé pour être l’homme le plus corrompu du Nigeria, comme le souligne l’AFP.