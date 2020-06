Mort de John Bompengo, icône du photojournalisme en RDC

Le photoreporter est décédé du Covid-19 au centre hospitalier Diamant à Kinshasa.

Après avoir sombré dans le coma, John Bompengo est mort le 20 juin 2020 du coronavirus. Il avait 52 ans. En République démocratique du Congo (RDC), John Bompengo était une véritable icône pour les photoreporters. Ses collègues le décrivaient comme un journaliste hors pair, dont la passion pour son métier n'a jamais failli.

Bravant souvent le danger, Bompengo n'hésitait jamais à se rendre sur le terrain. En tant que photographe indépendant et vidéaste pour la célèbre agence AP, il était sur tous les fronts de l’information. Pendant 16 ans, il a couvert les crises majeures de la RDC : procès des assassins du président Laurent-Désiré Kabila, élections législatives et présidentielle de 2006, guerre des trois jours en 2012, troubles politiques et contestations de 2015 à 2018, épidémie d'Ebola, guerres dans l’est du pays…

Il a également travaillé à partir de 2011 pour le service d'information de Radio Okapi, un média d’information indépendant fondé en 2002 à l’initiative de l'ONG la Fondation Hirondelle et des Nations unies dans le cadre de la Monusco, une mission de maintien de la paix en RDC.

"Il excellait dans tous les domaines"

Andrew Drake, le directeur de l’information d'AP Afrique a déclaré à son sujet : "Il avait d'excellents contacts et des amis dans tout le pays. Que les nouvelles se lèvent à Kinshasa ou de l'autre côté de la rivière à Brazzaville, John était toujours au courant de tout pour arriver rapidement sur les lieux et ainsi obtenir les meilleures photos."

Jérôme Delay, directeur de la photographie d'AP Afrique, d'ajouter : "J’ai travaillé avec John pendant 15 ans. J'ai rarement vu un journaliste de terrain aussi dévoué... Il était une agence de presse internationale multi-format à lui tout seul – TV, radio, presse écrite et photos – il excellait dans tous les domaines."

John Bompengo sera enterré le vendredi 26 juin.

12 photos datées entre 2005 et 2019 illustrent ce propos.