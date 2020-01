Méditerranée : près de 500 migrants secourus attendent un port sûr à Malte ou en Italie

Près de 500 migrants secourus par deux navires humanitaires en Méditerranée, au large des côtes libyennes, étaient dans l'attente le 27 janvier 2020 d'un port sûr, à Malte ou en Italie, pour pouvoir finalement débarquer.

La majeure partie de ces migrants, 407, se trouvait à bord de l'Ocean Viking, un navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières (MSF), tandis que 78 étaient sur le navire Alan Kurdi de l'ONG allemande Sea Eye.

BREAKING: In a challenging operation, the #OceanViking has just rescued 92 people, incl. pregnant women & babies, from an overcrowded rubber boat 30 NM from the coast of #Libya. Many of the survivors were suffering from hypothermia & seasickness, extremely weak & covered in fuel pic.twitter.com/cBx1zBUrJ2