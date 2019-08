VIDEO. Migrants : "Il y a zéro protection en Libye aujourd'hui", selon l'association Médecins sans frontières

"Je vais revenir sur la Libye qu'on oublie un peu. Pour les gens qui traversent, on parle en 2018 d'environ 15 000 personnes… Et puis il y a 15 000 personnes qui ont été ramenées de force par ces garde-côtes libyens appuyés par les Italiens et l'Union européenne", affirme le secrétaire général de l'ONG Médecins sans frontières sur le plateau du magazine "Ouvrez le 1" diffusé mercredi 28 août sur Franceinfo (canal 27).

"Ils reviennent dans des centres où on a des difficultés à travailler, je peux vous l'assurer, où on continue de dénoncer les tortures qui s'y passent, des viols, le manque de protection totale, une présence internationale dans un pays en guerre qui est minime… Donc, zéro protection", précise Thierry Allafort-Duverger.

"Ils sont ramenés de force dans des endroits qui sont terribles"

"Soit ils vont se noyer en mer, soit ils arrivent à passer, pas tellement avec nous, mais aussi dans des bateaux commerciaux… et ils sont ramenés de force dans des endroits qui sont terribles…" explique le dirigeant de MSF. Il rappelle les images de CNN montrant la vente d'êtres humains : "Tout le monde avait dit : 'C'est terrible ce qui se passe, l'esclavage en Libye…'"

"On a vu un peu des ronds de jambe, des propositions, des négociations franco-africaines, européano-africaines… Au Niger, plus personne ne peut recevoir des gens qui demandent le droit d'asile. Au Tchad, ils ont refusé de les recevoir… Et à Tripoli, le centre du HCR est plein. Pourquoi ? Parce que personne ne les accueille… Il y a zéro protection en Libye aujourd'hui", estime Thierry Allafort-Duverger.

