Libye : les traumatismes de la guerre restent tenaces

"Peur du vide" ou "dépression": La décennie de guerre civile qui a suivi la chute du régime de Kadhafi a causé des ravages sur le territoire mais aussi dans les têtes, en provoquant de profonds traumatismes chez de nombreux Libyens qui, 10 ans plus tard, tentent encore de les surmonter.

Mayada et "la peur du vide"

Mayada Mohamad avait dix ans quand a éclaté en 2011 la révolte populaire qui mit fin au régime de Mouammar Kadhafi. Il y a deux ans, elle a abandonné ses études et quitte rarement sa maison "par peur du vide". "Dès que je sors, mon coeur se met à battre, j'ai le vertige et l'impression de tomber", raconte à l'AFP la jeune fille de 20 ans, survêtement et cheveux noués en chignon. Ses frères, âgés de 14 et 12 ans, "n'ont connu que les guerres et le bruit terrifiant des roquettes qui passaient au-dessus de notre maison" près de l'aéroport, en périphérie de Tripoli, théâtre d'affrontements sanglants. "Les enfants sont les victimes silencieuses et invisibles de ce mal", souffle-t-elle.

"L'imminence du danger de mort"

Avec la prolifération des armes et des groupes armés, il est fréquent de voir de jeunes garçons simuler des combats avec des jouets, pistolets, mitrailleuses et autres fusils d'assaut, et "cela ne choque personne", déplore Ali Miladi, 44 ans, enseignant d'anglais à Tripoli. Pour lui, sans soutien professionnel, ces "laissés-pour-compte dans une société où les troubles psychiques et mentaux restent tabous, partent à la dérive. Dans les meilleurs cas, ils trouvent par eux-mêmes le moyen d'aller de l'avant." Ayant lui-même combattu à Misrata, ville assiégée et bombardée par les pro-Kadhafi en 2011, il demeure "hanté par l'imminence du danger de mort", dans un contexte sécuritaire précaire "n'aidant pas à se reconstruire".

"Syndrome post-traumatique"

Malgré un cessez-le-feu conclu en octobre 2020 par les camps rivaux, la sécurité reste précaire avec des violences sporadiques qui menacent le calme relatif retrouvé. Si cette précarité sécuritaire persiste, doublée d'un sentiment de guerre imminente, "l'après syndrome post-traumatique n'existe pas", pointe la psychologue, Malak Ben-Giaber.

"Où est la fin du traumatisme ? Est-ce quand un accord de paix est signé ? Quand les canons se taisent ? Quand il y a une trêve temporaire comme celle que nous vivons?" Malak Ben-Giaber, psychologue à l'AFP

"Nous vivons des moments difficiles et certaines de ces expériences peuvent encore être traumatisantes", affirme cette psychologue. Le secteur sanitaire, comme d'autres services, a pâti du conflit et la santé mentale a été reléguée au second plan des soins publics offerts, surtout loin des grandes villes. "Les services de santé mentale font défaut en Libye et ne sont pas facilement accessibles ou abordables", regrette Malak Ben-Giaber.

Acceptation et peur de la stigmatisation

A Tripoli, l'hôpital al-Razi est le seul établissement public avec un service de psychiatrie accessible pour l'ouest et le sud du pays. Les patients doivent parcourir des centaines de kilomètres pour renouveler une ordonnance ou consulter un spécialiste. Avec la pression sociale et le tabou entourant la santé mentale, les statistiques sont rares mais un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé (lien en anglais), indique qu'un Libyen sur sept aurait besoin de soutien psychologique. Avec la prolifération des chaînes satellite et des réseaux sociaux, "il y a beaucoup plus d'acceptation" des troubles psychologiques, estime Mme Ben-Giaber qui constate que "les gens parlent maintenant ouvertement de leur mal-être". Des termes comme "dépression" et "anxiété" sont de plus en plus utilisés, mais on hésite encore à se rendre dans un établissement psychiatrique par peur d'être stigmatisé.

"Boîte de Pandore"

Nisreen Adham, banquière reconvertie dans la thérapie holistique (qui prend en compte la globalité de l'être humain), a quitté la Libye en 2014, au plus fort d'affrontements qui se sont soldés par la chute de Tripoli aux mains de milices. "Il m'a fallu deux ans avant de pouvoir réellement commencer à examiner le traumatisme que j'avais subi", raconte cette quadragénaire, désormais installée au Royaume-Uni, contactée depuis Tripoli.

"La Libye, où ces problèmes sont aggravés par le fait qu'il s'agit toujours d'une zone de conflit ou de post-conflit, n'est pas l'endroit idéal pour lutter contre les problèmes de santé mentale" Nisreen Adham, thérapeuthe à l'AFP

La thérapie et sa reconversion professionnelle lui ont offert "les bases nécessaires pour entamer le processus de guérison". Pour Nisreen Adham, il faut "un environnement sûr, stable et favorable" pour "déballer notre traumatisme et avoir le courage d'ouvrir la boîte de Pandore".