Le Kenya lance de nouveaux billets de banque pour lutter contre la fraude

Eléphants, léopards, buffles, lions, rhinocéros. Les Big five qui font la fierté du Kenya ornent désormais le billet de 500 shillings. Les autres coupures représentent les images symboles du Kenya d’aujourd’hui. On retrouve l’énergie verte, l’agriculture et les monuments phares.

Les anciens chefs d’Etats sont absents de cette nouvelle génération de billets, comme l’exige la Constitution de 2010. Certains critiquent toutefois l’illustration de la coupure de 1000 shillings avec une image du Centre international de conférences Kenyatta, où l’on voit la statue du premier président Jomo Kenyatta, père de l’actuel dirigeant du pays.

The Central Bank of Kenyan Governor Patrick Njoroge has done a noble job to put deadline of ksh 1000 be 1st October 2019. The corrupt politicians who had stolen billions of money and kept them in their homes will be exposed. #MadarakaDay pic.twitter.com/jCgEi8ADJw