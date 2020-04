L’Afrique de l’Ouest au temps du coronavirus

Masques, confinement, couvre-feux… comme dans le reste de l’Afrique, la vie quotidienne à l’ouest du continent a été bouleversée.

Les sociétés d’Afrique de l’Ouest ont eu du mal à s'adapter aux mesures mises en place comme le confinement pour lutter contre la pandémie. Mais aujourd’hui, de plus en plus personnes sont infectées et l'inquiétude a gagné les populations.

En 21 photos, voici comment six pays (Nigeria, Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal et Mali) font face au coronavirus.