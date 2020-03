La décharge de déchets électroniques d’Agbogbloshie, véritable défi économique et environnemental pour le Ghana

Le pays est particulièrement concerné par le problème des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Agbogbloshie, l'une des plus grandes décharges au monde, soulève de nombreuses questions.

La convention de Bâle interdit, depuis son entrée en vigueur en 1992, l'exportation de déchets dangereux d'un pays vers un autre, sauf si ceux-ci peuvent être réutilisés ou réparés. Pourtant, nombre de pays européens continuent d'exporter principalement vers l'Afrique et aussi l'Asie. Pour contourner cette législation et éviter ainsi le coût de la dépollution, les pays exportateurs présentent une grande partie de leurs équipements défectueux comme des appareils d'occasion. Au Ghana, le marché du recyclage en perpétuelle évolution depuis 20 ans a amené le gouvernement à essayer de trouver des solutions pour faire face à l’ampleur de ce défi économique et environnemental. Agbogbloshie en est la meilleure illustration.

Le photographe Muntaka Chasant pour l’agence Solent News/Sipa est allé à la rencontre des "burner boys" d'Agbogbloshie. Dix photos accompagnent ce propos.