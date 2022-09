Photo hebdo : duel au Brésil, sécheresse au Kenya, loup arctique cloné... L’actualité de la semaine en images

Le 20 Heures vous emmène, vendredi 30 septembre, à travers une semaine d’actualité dans le monde en quelques clichés. Au sommaire, un duel au Brésil, la sécheresse et la famine dans la Corne de l’Afrique, et un loup arctique qui n’a jamais connu l’Arctique.

Au Brésil, un combat se trame. À droite, il y a l’extrême, l’État de Jaïr Bolsonaro. À gauche se trouve le revenant Lula, avec notamment en jeu l’avenir de la forêt amazonienne, en péril. En Suisse, dans les montagnes, 3 000 milliards de litres d’eau se sont évaporés en 2022. La ressource est en danger. Elle l'est également au Kenya, où des puits creusés dans le lit d’une rivière sont secs. Cela fait désormais quatre saisons qu’il n’y a pas eu de pluie. Des millions de personnes sont menacées par la famine.



Un loup cloné

Une autre photo nous permet de voyager sur la Lune, où s’est effectué un petit pas de danse, mais surtout un bond de géant et de poésie pour l’humanité. En Chine, une maman et son petit loup ne se ressemblent pas... Et pour cause. Il s’agit en réalité d’une chienne porteuse du premier loup arctique cloné, menacé de disparition.