Egypte : un présentateur TV condamné à un an de prison ferme pour avoir interviewé un homosexuel

Le présentateur vedette de la chaîne privée égyptienne LTC TV, Mohamed al-Gheiti, a écopé d'un an de prison ferme après avoir interviewé un homosexuel, en août 2018. Il a été accusé d’incitation à "l’immoralité et à la haine", d’"outrage aux religions" et de "promotion de l’homosexualité".

Capture d'écran Youtube de l'émission "Bonne nuit" de Mohamed al-Gheiti sur LTC TV (DR)