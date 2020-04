Déplacés, réfugiés, confinés, le calvaire des habitants du centre du Mali

Traumatisés par les conflits armés qui ensanglantent le pays depuis près d’une décennie, les populations du centre du Mali ont trouvé refuge dans des camps proches de Bamako. Mais l’arrivée du coronavirus fait planer de nouveaux dangers...

Après de nombreuses controverses, la France et les pays du G5-Sahel (Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, Mali) ont décidé de renforcer leur coopération militaire face à la recrudescence des attaques jihadistes. Un renfort de 600 soldats français a rejoint l’opération Barkhane. Mais depuis mars 2020, les attaques jihadistes, les violences intercommunautaires, le banditisme, les heurts entre milices armées se sont accentués dans le centre du pays. Devenue l’épicentre des conflits depuis le début de 2020, la région de Mopti a enregistré à elle seule plus de 15 000 personnes déplacées. Les antagonismes entre les ethnies ont réveillé de vieilles querelles entre éleveurs et agriculteurs sur d’anciens litiges fonciers ou l’appropriation de terres fertiles. Suite à l’aggravation du conflit intercommunautaire, notamment entre Peuls, Dogons et Bambaras, les populations ont fui vers l’Ouest et trouvé refuge à Faladié et Niamana, deux camps pour déplacés à la périphérie de Bamako.

Ces réfugiés, qui vivent déjà un véritable calvaire entre insalubrité des camps, pauvreté, traumatisme dû à la perte de leurs proches et de leurs terres, doivent faire face à un nouveau danger depuis l’annonce du premier cas de coronavirus enregistré à Bamako, le 25 mars 2020.

Le Sahel ne compte qu’un médecin pour 10 000 habitants et le Mali ne possède que trois respirateurs pour tout le pays selon l’ONG Oxfam.

12 photos de Michele Cattani réalisées dans le camp de Faladié en avril 2020, illustrent ce propos.