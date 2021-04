Covid-19 : les pays africains s'activent pour réduire leur dépendance en matière de vaccins

Les Etats africains cherchent des solutions pour sécuriser leur approvisionnement en vaccins. Une urgence ravivée par la pandémie de coronavirus. A l'initiative de l'Union africaine, un sommet virtuel de deux jours a démarré le 12 avril 2021. Il intervient quelques semaines après que l'initiative Covax, qui a permis à la plupart des pays africains de commencer leur campagne vaccinale contre le Covid-19, a annoncé le 25 mars 2021 des retards de livraison en mars et en avril. Une énième déconvenue pour un continent qui peine à vacciner ses populations contre le Sars-Cov-2.

Covax a indiqué que ces retards étaient dus aux difficultés de l'Inde "à lutter contre une nouvelle vague d'infections". Le pays, qui a suspendu ses exportations de vaccins pour se concentrer sur sa propre immunisation, abrite le Serum Institute of India, le fabricant "pour les économies à faible revenu participant à la Facilité Covax" des doses Astra Zeneca qui représentent la majorité des dotations.

Faute de ressources financières et technologiques, l'Afrique est aujourd'hui la moins bien lotie en matière de vaccination contre le Covid-19. Selon le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), "moins de 2% des 690 millions de doses de vaccin administrées jusqu’à présent à l’échelle mondiale l’ont été en Afrique, où la majorité des pays ont reçu les vaccins il y a seulement cinq semaines et en petites quantités".

Dans le cadre de Covax, le tiers des territoires approvisionnés se trouvent sur le continent : 32 pays africains sur une centaine, rapportent les Nations unies. Ils ont réceptionné "16,6 millions doses de vaccin", en majorité celui produit par AstraZeneca. "Quarante-cinq pays africains ont reçu des vaccins, 43 d’entre eux ont commencé les vaccinations et près de 13 millions des 31,6 millions de doses livrées à ce jour ont été administrées. Le rythme du déploiement des vaccins n’est cependant pas uniforme, 93% des doses ayant été administrées dans 10 pays", précise encore l'OMS.

Au démarrage du sommet sur la production de vaccins en Afrique plus globalement, les dirigeants africains ont exprimé une forte volonté politique, saluée par l'OMS, pour répondre eux-mêmes à une partie de leurs besoins. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) qui dépend de l'Union africaine, 99% des doses de vaccin utilisées en Afrique sont importées. Le reste est fabriqué sur le continent, soit environ 12 millions de doses.

