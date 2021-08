Afrique du Sud : hausse du nombre de rhinocéros tués en 2021

La levée des mesures les plus strictes, pour endiguer l'épidémie de Covid-19, "semble avoir abouti à une augmentation du braconnage des rhinocéros".

Près de 250 rhinocéros ont été tués au cours des six premiers mois de l'année en Afrique du Sud, soit une hausse d'un tiers par rapport à la même période de 2020, a annoncé, samedi 31 juillet, la ministre de l'Environnement Barbara Creecy. L'Afrique du Sud abrite près de 80% de la population de rhinocéros de la planète. Au premier semestre, au moins 249 individus y ont été tués, soit 83 de plus qu'à la même période l'année dernière, a indiqué la ministre dans un communiqué, précisant que 132, soit plus de la moitié, l'avaient été dans le célèbre parc national Kruger (nord-est).

Effet Covid

La levée des mesures les plus strictes pour endiguer l'épidémie de Covid-19 "semble avoir abouti à une augmentation du braconnage des rhinocéros sur les six premiers mois de 2021", avec une pression accrue des braconniers dans trois régions comptant de nombreuses réserves de rhinocéros privées, a-t-elle indiqué. En février, la ministre avait au contraire annoncé une baisse comparable sur 2020 par rapport à 2019, due en partie aux restrictions de mouvement liées à la pandémie. Les braconniers chassent les rhinocéros pour répondre à la forte demande de leurs cornes en Asie, où elles sont utilisées en médecine traditionnelle ou pour leurs prétendues vertus aphrodisiaques. Les cornes des rhinocéros sont principalement composées de kératine comme les ongles humains. La corne se négocie entre 50 000 et 70 000 euros le kilo au marché noir.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) s'est alarmé récemment de la diminution de "près de 70%" de la population de rhinocéros dans le parc national Kruger au cours de la dernière décennie, conséquence de la sécheresse et du braconnage.