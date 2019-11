VIDEO. Comment la Sierra Leone lutte-t-elle contre le réchauffement climatique ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Plusieurs événements climatiques extrêmes affectent déjà la Sierra Leone et sa capitale Freetown. En août 2017, des pluies anormalement intenses ont entraîné des glissements de terrain provoquant la mort de plus de 1000 personnes. Deux ans plus tard, de nouvelles pluies torrentielles ont forcé des milliers d'habitants à quitter leur logement. "La population de Freetown est passée de 500 000 habitants à plus d'un million d’habitants quand les gens ont été déplacés à cause de la guerre", explique la maire de la ville. Face à ces menaces, Yvonne Aki-Sawyerr, la maire de Freetown, s'est engagée à prendre des mesures écologiques. "Nous ne devons pas nous contenter de nous adapter au changement climatique (…) nous devons aussi le combattre", commente-t-elle.

Autre enjeu local : les émissions polluantes dues aux transports. "Nous utilisons actuellement une combinaison de véhicules très nombreux et très anciens", regrette Yvonne Aki-Sawyerr. Diesel, essence au plomb… la maire de Freetown souligne que cela contribue fortement aux rejets de gaz à effet de serre. En Sierra Leone, un habitant émet en moyenne chaque année 100 fois moins de CO2 qu'un habitant des États-Unis.