Seychelles : l'état d'urgence déclaré après des inondations et une explosion, qui a fait au moins 66 blessés

L'archipel des Seychelles a déclaré l'état d'urgence et invité ses habitants à rester chez eux, après une explosion dans un entrepôt d'explosifs "qui a causé des dégâts majeurs" et des inondations "provoquées par de fortes pluies", jeudi 7 décembre. La déflagration a fait au moins 66 blessés, selon un bilan provisoire donné par le président du pays, Wavel Ramkalawan, qui s'est dit "choqué" lors d'une conférence de presse.

Le site touché par l'explosion est situé dans une zone industrielle à Mahé, la plus grande île de l'archipel, où vit 87% de la population de près de 100 000 habitants. La détonation a causé d'énormes dégâts sur place et aux alentours, a ajouté la présidence sans plus de détails.

Dans le cadre de l'état d'urgence, "toutes les écoles seront fermées" et "seuls les travailleurs employés dans les secteurs essentiels seront autorisés à se déplacer, pour permettre aux services d'urgence de faire leur travail crucial", a précisé la présidence. L'aéroport international et les ferries reliant les îles de l'archipel continuent de fonctionner, a précisé le site officiel Visit Seychelles sur X.

Des inondations favorisées par El Niño

La chaîne de télévision publique SBC a de son côté confirmé que de fortes pluies avaient provoqué d'importants dégâts, mercredi soir, dans plusieurs zones de Mahé. Des photos publiées par la chaîne sur Facebook montrent des maisons effondrées, des glissements de terrain et des fissures sur les routes de l'île.

L'Afrique de l'Est et l'Océan indien sont touchés depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène El Niño, qui ont déplacé plus d'un million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région. La zone est très vulnérable au changement climatique, et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses.