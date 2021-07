La galerie Magnin-A expose à Paris "Signares", la série de photos de Fabrice Monteiro

A travers ses clichés, le photographe écrit l'histoire des signares, ces femmes qui ont marqué l’histoire du Sénégal.

Fabrice Monteiro réalise en 2011 une série de 14 photos consacrée aux signares, une caste féminine dont l'ascension a commencé au XVIIIe siècle et qui occupe encore aujourd’hui une place de premier plan dans les sociétés Saint-Louisienne et Goréenne, au Sénégal. Sur ces photos, qui se situent à l'intersection du photojournalisme, de la photographie de mode et du tableau vivant, les modèles sont vêtus des créations de la Sénégalaise Mame Fagueye Ba. Les vestiges des palais des gouverneurs de Saint-Louis et de Gorée ont servi de décor. L'exposition "Signares" est visible jusqu'au 31 juillet 2021 à la galerie Magnin-A à Paris.