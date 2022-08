Gastronomie : un Français ouvre un bouchon lyonnais au Sénégal

Un Lyonnais a décidé de s'installer au Sénégal. Il a ouvert un restaurant typique, un bouchon lyonnais. Malgré le changement de continent, il continue de servir des spécialités françaises : magret, tournedos, quenelles, cuisses de grenouille... Ces plats attirent des expatriés, mais pas seulement. Le chef mélange culture sénégalaise et gastronomie française. Il travaille avec des produits frais et locaux. "Pour un restaurateur, il n'y a pas mieux, c'est le paradis. On a le poisson de la mer à table", explique Paul-Henri Chahmerian, restaurateur "Le Bouchon lyonnais" à Dakar (Sénégal).

"C'est une cuisine d'instinct"

Cependant, certains produits sont plus compliqués à trouver, comme le canard par exemple. Il achète ses canards chez une autre Française, installée au Sénégal depuis plus de 20 ans. Le chef est exigeant et n'hésite pas à adapter sa carte. "C'est une cuisine d'instinct", confie-t-il. Le mélange des cultures inspire les cuisiniers. "C'est un beau métissage", constate Sidi Sakaly, commis de cuisine.