"Anomalies", la dernière exposition d’Omar Ba, interroge l'Afrique, le monde actuel et sa représentation

Avec des portraits de chefs d’Etats imaginaires et l'évocation de la pandémie de coronavirus, l'artiste explore la fragilité de la démocratie et de nos libertés individuelles.

Omar Ba est né au Sénégal en 1977. Il poursuit des études aux Beaux-Arts de Dakar puis il quitte son pays natal pour partir s'installer en Suisse. En 2003, il s’inscrit aux Beaux-Arts de Genève, abandonne l’art abstrait et adopte définitivement un style narratif-figuratif.

Dans sa nouvelle exposition Anomalies, entremêlant références mythologiques et oniriques, l’artiste dénonce en creux les régimes insidieux de ces leaders "qui se réclament de la démocratie, mais en négligent, dans la réalité, ses plus précieux pare-feux, de la Constitution à l'Assemblée nationale". En contre-point, certaines toiles évoquent la pandémie actuelle.

Opposant une palette éclatante et des touches claires envahissantes, répétitives jusqu’à l’obsession, l’artiste met au jour les fissures de notre environnement social et mental, s’interroge sur la représentation de "l’individu, examine avec subtilité les contradictions de nos valeurs matérialistes de liberté et d’épanouissement", explique la Galerie Templon.

Voici six œuvres de cette exposition visible jusqu’au 27 mars 2021 à la Galerie Templon de Bruxelles.