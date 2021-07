Seif al-Islam Kadhafi réapparaît et il se verrait bien président de la Libye

Seif al-Islam Kadhafi veut "restaurer l'unité perdue" de la Libye. Comment ? En se présentant à l’élection présidentielle prévue fin décembre dans son pays. Celui dont on avait perdu la trace depuis 2017 a fait cette annonce au New York Times (lien payant) le 30 juillet.

Dans la version magazine du prestigieux journal américain, le fils du Guide libyen Mouammar Kadhafi "semble croire que lui seul peut représenter l'Etat pour tous les Libyens", indique l'article de Robert F. Worth et Jehad Nga. Pour justifier ses propos, il déclare que les hommes politiques libyens n'ont "apporté que misère. L'heure est au retour dans le passé. Le pays est à genoux (...), il n'y a pas d'argent, pas de sécurité. Il n'y a pas de vie ici."

Aujourd’hui âgé de 49 ans, Seif al-Islam est sorti de son silence dans cet entretien, repris par l'AFP, pour la première fois depuis quatre ans. En effet, en 2011, après la chute de Mouammar Kadhafi, son père, lors d'un soulèvement populaire qui mettait fin à 40 ans de pouvoir absolu, le clan Kadhafi était dissous, comme vous l'indiquait franceinfo Afrique. Ses membres ont été tués, emprisonnés ou forcés à l'exil. Seif al-Islam, lui, a été capturé en novembre 2011 par un groupe armé à Zenten, dans le nord-ouest de la Libye.

Seif al-Islam el-Qaddafi, the second son of the notorious dictator Muammar el-Qaddafi, is alive. In his first meeting with a foreign journalist in a decade, he talked to @robertfworth about his captivity — and hinted at a bid for Libya’s presidency. https://t.co/3Otuf3GkXt