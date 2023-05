Rwanda : au moins 127 morts dans des inondations et glissements de terrain

Six personnes ont également été tuées en Ouganda lors de ces pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Est.

Au moins 127 personnes ont été tuées au Rwanda dans des inondations et glissements de terrain causés par de fortes pluies saisonnières dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai. Dans les districts les plus touchés (nord et ouest), des opérations sont en cours pour permettre "l'évacuation et la relocalisation temporaire des résidents des zones touchées et à haut risque pendant que les pluies se poursuivent", a annoncé la présidence.

Des images diffusées sur le compte Twitter de l'Agence rwandaise de radiodiffusion (RBA), qui chapeaute les médias audiovisuels publics, montrent d'importants dégâts avec notamment des maisons détruites, des toits de tôle renversés, des routes coupées par des glissements de terrain, des champs inondés et des coulées de boue.

Les pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Est ont également été mortelles en Ouganda. Six personnes ont été tuées dans un glissement de terrain causé par de fortes pluies dans la région de Kisoro, non loin de la frontière rwandaise, a indiqué la Croix-Rouge.